جلالة الملك يهنئ الرئيس البلغاري بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بلغاريا السيد رومن راديف، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك،في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس رومن راديف، وأصدق المتمنيات للشعب البلغاري بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لمناسبة سانحة ، لأسجل مجددا ، مدى اعتزازي بروابط الصداقة العريقة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا ، مؤكدا حرصي الدائم على العمل مع فخامتكم من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بتعاوننا الوثيق والمثمر ،في مختلف المجالات، إلى مستوى التطلعات المشتركة لشعبينا الصديقين”.

(ومع 03/03/2022)