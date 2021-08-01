جلالة الملك يهنئ الرئيس البنيني بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البنين فخامة السيد باتريس تالون، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد تالون، مقرونة بأصدق المتمنيات لشعب البنين بمزيد التقدم والازدهار، مشيدا بالدينامية المتجددة التي أضفاها البلدان على تعاونهما الاقتصادي، مما يمهد السبيل لبناء شراكة متعددة المجالات تعود بالنفع على الطرفين.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” أؤكد لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل توطيد العلاقات المتميزة بين المغرب والبنين والإسهام في تحقيق اندماج إقليمي إفريقي متين ودائم “.

ومع:01/08/2021