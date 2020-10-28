جلالة الملك يهنئ الرئيس التشيكي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك، فخامة السيد ميلوش زيمان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهانئ للسيد ميلوش زيمان، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب التشيكي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أعرب عن ارتياحي لما يربط بلدينا من علاقات قائمة على الصداقة المتينة والتعاون المثمر، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل السير قدما في توطيدها، سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف، لما فيه خير شعبينا”.

(ومع 28/10/2020)