جلالة الملك يهنئ الرئيس التشيكي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك، فخامة السيد ميلوش زيمان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني للسيد ميلوش زيمان، مقرونة بأطيب متمنيات جلالته للشعب التشيكي بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن مدى تقديري لعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المثمر التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيزها والنهوض بها لتشمل مختلف المجالات، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين".

(ومع 28/10/2021)