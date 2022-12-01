جلالة الملك يهنئ الرئيس الروماني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا، السيد كلاوس فيرنر يوهانيس، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد كلاوس فيرنر يوهانيس عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لشعب رومانيا الصديق باطراد الرقي والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، "وبهذه المناسبة، يسرني أن أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة القائمة بين بلدينا وتوسيع آفاقها، بما يعود بالنفع على شعبينا الصديقين".



ومع: 01 دجنبر 2022