جلالة الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال، السيد ماكي سال، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وجدد جلالة الملك، في هذه البرقية، التعبير باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن صداقته العميقة وتقديره للسيد ماكي سال وللشعب السنغالي.

وأعرب جلالة الملك أيضا عن متمنياته بالرفاه للشعب السنغالي، مشيدا بالجهود التي ما فتئ الرئيس ماكي سال يبذلها من أجل ازدهار شعبه.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "إن المملكة المغربية وجمهورية السنغال، اللتين تجمعهما روابط أخوية عريقة، تقدمان نموذجا ممتازا للتعاون جنوب- جنوب متسم بالدينامية والاستدامة"، مجددا التأكيد على حرص جلالته الدائم للعمل، مع الرئيس السنغالي، من أجل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى أعلى.

كما أكد جلالة الملك للرئيس ماكي سال دعمه للإجراءات المتخذة في إطار قيادته المؤسساتية الإقليمية، منوها بالتزامه من أجل إفريقيا موحدة وقوية ومزدهرة.



ومع: 04 أبريل 2023