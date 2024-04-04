جلالة الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال، السيد باسيرو ديوماي فاي، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني، في غمرة تخليد جمهورية السنغال لعيدها الوطني، أن أبعث إلى فخامتكم بخالص تهانئي. وهي مناسبة سانحة لأتقدم، باسمي وباسم الشعب المغربي، بأصدق متمنياتي للشعب السنغالي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد الرفاه والتقدم".

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن مدى تقدير جلالته "لأواصر الأخوة العريقة والمتجذرة التي تربط شعبينا، وكذا لعلاقات الصداقة التقليدية والمتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم، في هذا الصدد، الأهمية الخاصة التي أوليها لاستمراريتها وتعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف جلالته "وإنه لمن دواعي سروري، أيضا، أن أعرب لكم عن مدى تطلعي إلى العمل سويا مع فخامتكم من أجل ترسيخ تعاون مغربي - سنغالي أكثر متانة وقوة، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي، وذلك في إطار شراكة فعالة ومفيدة لشباب بلدينا على حد سواء".

وجدد جلالة الملك، في هذه البرقية، تهانئه ومتمنياته للرئيس السنغالي بكامل التوفيق في مهامه السامية لخدمة السنغال وشعبها .

(ومع: 04 أبريل 2024)