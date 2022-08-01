جلالة الملك يهنئ الرئيس السويسري بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الكونفدرالية السويسرية، السيد إغناسيو كاسيس ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .

وأعرب جلالة الملك،في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد إغناسيو كاسيس ولأعضاء المجلس الفيدرالي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب السويسري باطراد التقدم والازدهار .



وجدد جلالة الملك، بالمناسبة، حرص المملكة المغربية على مواصلة توطيد علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمعها بالكونفدرالية السويسرية.



ومع:01/08/2022