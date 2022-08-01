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الأنشطة الملكية
الاثنين 01 غشت، 2022

جلالة الملك يهنئ الرئيس السويسري بالعيد الوطني لبلاده

جلالة الملك يهنئ الرئيس السويسري بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الكونفدرالية السويسرية، السيد إغناسيو كاسيس ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .

 وأعرب جلالة الملك،في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد إغناسيو كاسيس ولأعضاء المجلس الفيدرالي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب السويسري باطراد التقدم والازدهار .

وجدد جلالة الملك، بالمناسبة، حرص المملكة المغربية على مواصلة توطيد علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمعها بالكونفدرالية السويسرية.

ومع:01/08/2022   