الاثنين 01 غشت، 2022
جلالة الملك يهنئ الرئيس السويسري بالعيد الوطني لبلاده
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الكونفدرالية السويسرية، السيد إغناسيو كاسيس ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .
وأعرب جلالة الملك،في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد إغناسيو كاسيس ولأعضاء المجلس الفيدرالي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب السويسري باطراد التقدم والازدهار .
وجدد جلالة الملك، بالمناسبة، حرص المملكة المغربية على مواصلة توطيد علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمعها بالكونفدرالية السويسرية.
ومع:01/08/2022