جلالة الملك يهنئ الرئيس الغابوني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس علي بونغو أونديمبا، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الغابوني بموصول التقدم والازدهار.

كما أعرب جلالة الملك عن بالغ ارتياحه للطابع المتميز والنموذجي للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مؤكدا عزمه الراسخ على مواصلة العمل سويا مع الرئيس الغابوني من أجل توطيدها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في نهضة القارة الإفريقية.

وأكد جلالة الملك دعم المملكة المغربية الدائم للجهود التي ما فتئ الرئيس علي بونغو أونديمبا يبذلها من أجل تنمية بلده ولمساعيه الهادفة إلى إشاعة السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا.

ومع:17/08/2021