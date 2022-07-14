جلالة الملك يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس ماكرون، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الفرنسي بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بروابط الصداقة المتينة والعريقة التي تربط المغرب وفرنسا؛ وإني لعلى يقين بأن تعاوننا المتميز سيظل مرتكزا للتقدم بالنسبة لشعبينا والفضاء الأورومتوسطي".

(ومع 14/07/2022)