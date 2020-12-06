جلالة الملك يهنئ الرئيس الفنلندي بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ساولي نينيستو، رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس ساولي نينيستو ، وأطيب المتمنيات لشعب فنلندا الصديق بمزيد التقدم والازدهار .

كما أكد جلالة الملك حرصه على مواصلة العمل سويا مع الرئيس الفنلندي “من أجل تعزيز العلاقات الطيبة التي تجمع بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا” .

(ومع 06/12/2020)