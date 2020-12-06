الأحد 06 دجنبر، 2020
جلالة الملك يهنئ الرئيس الفنلندي بالعيد الوطني لبلاده
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ساولي نينيستو، رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس ساولي نينيستو ، وأطيب المتمنيات لشعب فنلندا الصديق بمزيد التقدم والازدهار .
كما أكد جلالة الملك حرصه على مواصلة العمل سويا مع الرئيس الفنلندي “من أجل تعزيز العلاقات الطيبة التي تجمع بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا” .
(ومع 06/12/2020)