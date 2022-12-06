جلالة الملك يهنئ الرئيس الفنلندي بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ساولي نينيستو، رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس ساولي نينيستو عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لشعب فنلندا الصديق بمزيد التقدم والرفاه.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن اعتزازي بما يجمع بين بلدينا من روابط الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة تعزيز علاقات التعاون المثمر مع جمهورية فنلندا لتشمل مختلف المجالات، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".

(ومع 06/12/2022)