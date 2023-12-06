جلالة الملك يهنئ الرئيس الفنلندي بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد ساولي نينيستو، رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس ساولي نينيستو عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات لشعب فنلندا الصديق بمزيد التطور والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "أغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية فنلندا، والتي يحدونا حرص مشترك على المضي قدما في تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".

(ومع 06/12/2023)