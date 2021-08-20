جلالة الملك يهنئ الرئيس الهنغاري بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد يانوس أدير، رئيس جمهورية هنغاريا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس يانوس أدير، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الهنغاري باطراد التقدم والازدهار.

كما أعرب جلالة الملك عن بالغ ارتياحه لما يجمع البلدين من علاقات قوامها الصداقة المتينة والتعاون المثمر، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل سويا مع الرئيس الهنغاري من أجل المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات، وفتح آفاق واعدة أمامها تستجيب لطموحات الشعبين الصديقين.

ومع:20/08/2021