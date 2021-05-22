جلالة الملك يهنئ الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اليمنية، فخامة السيد عبد ربه منصور هادي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عبد ربه منصور هادي، وأصدق المتمنيات للشعب اليمني بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ورخاء في ظل الوحدة والأمن والاستقرار.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأجدد تضامن المملكة المغربية مع بلدكم الشقيق في سعيه لضمان أمنه واستقراره وصون وحدته الترابية، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا الشقيقين”.

ومع:22/05/2021