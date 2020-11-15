جلالة الملك يهنئ الرئيس محمود عباس بمناسبة احتفال دولة فلسطين بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني فخامة السيد محمود عباس، بمناسبة احتفال دولة فلسطين بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمود عباس بدوام الصحة والعافية والهناء، وللشعب الفلسطيني الشقيق بالتقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار، تحت قيادته الحكيمة.

كما أعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المجيدة، للرئيس الفلسطيني عن ارتياحه “لما يجمع بين بلدينا وشعبينا من وشائج الأخوة المتينة وروابط التقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم تضامن المملكة المغربية ووقوفها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق تطلعاته المشروعة الى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

(ومع 15/11/2020)