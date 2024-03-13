جلالة الملك يهنئ السيد آصف علي زرداري بمناسبة تنصيبه رئيسا لباكستان

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى السيد آصف علي زرداري بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الباكستانية.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: "يسرني أن أتقدم إلى فخامتكم بأحر التهاني بمناسبة تنصيبكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الباكستانية، متمنيا لكم كامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف صاحب الجلالة "وبنفس المناسبة، أعرب لكم عن اعتزازي بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا معكم من أجل إثراء تعاوننا الثنائي والارتقاء به في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه خير شعبينا الشقيقين".

(ومع: 12 مارس 2024)