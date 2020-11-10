جلالة الملك يهنئ السيد ألفا كوندي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غينيا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ألفا كوندي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غينيا.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية "يطيب لي أن أهنئكم على الثقة التي حظيتم بها مجددا من لدن الشعب الغيني، بانتخابكم لولاية جديدة على رأس جمهورية غينيا".

وأعرب جلالة الملك للرئيس الغيني، بهذه المناسبة، عن أصدق متمنيات جلالته بموصول التوفيق في أداء مهامه السامية في سبيل تقدم الشعب الغيني وصون لحمته.

ومما جاء في برقية جلالته "وإذ أجدد لفخامتكم تشبثي بأواصر الصداقة المتينة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية غينيا، فإني أعرب لكم عن أملي في أن تتعزز هذه الروابط، مؤكدا لكم عزمي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد الشراكة المغربية الغينية، والرقي بها بحيث تكون نموذجا للتعاون الناجح بين بلدين إفريقيين".

ومع:10/11/2020