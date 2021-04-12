جلالة الملك يهنئ السيد إسماعيل عمر جليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جليه، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس إسماعيل عمر جليه بموصول التوفيق في مهامه السامية، خدمة لتطلعات شعبه إلى المزيد من التقدم زالازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن ارتياحي الكبير لما يجمع بين شعبينا من وشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تمتين علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

(ومع 12/04/2021)