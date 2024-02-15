جلالة الملك يهنئ السيد إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان، فخامة السيد إلهام علييف، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لفخامة السيد إلهام علييف، بموصول التوفيق في مواصلة قيادة بلده لتحقيق ما يصبو إليه من ازدهار ورخاء.

ومما جاء أيضا في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن ارتياحي الكبير لما تعرفه علاقات الصداقة القائمة بين بلدينا من تطور مطرد، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي المثمر في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبينا الشقيقين".

(ومع 14.02.2024)