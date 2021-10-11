جلالة الملك يهنئ السيد النعم ميارة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى السيد النعم ميارة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الخالصة للسيد ميارة على الثقة التي حظي بها من طرف مكونات المجلس.

ومما جاء في هذه البرقية “ولنا اليقين بأنك، بفضل مسارك النضالي، وما تتحلى به من روح المسؤولية العالية، ولما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، وإخلاص ووفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، لن تدخر جهدا قصد النهوض بمهامك على أحسن وجه، والعمل، بمعية كافة أعضاء مجلس المستشارين المحترمين، على ترسيخ المكانة المتميزة للمجلس في البناء المؤسسي الوطني، من خلال الرفع من أدائه، تشريعيا، ورقابيا، مع مواصلة تفعيل دوره في مجال الديبلوماسية الموازية، وكل ذلك في تكامل وانسجام مع مجلس النواب، لما فيه خدمة الصالح العام، والدفاع عن القضايا العادلة للأمة”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ ننوه بهذه المناسبة بالعمل المخلص والجاد لسلفك السيد حكيم بن شماش، فإننا ندعو الله تعالى أن يوفقك، وكافة أعضاء المجلس، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. مع سابغ عطفنا وموصول رضانا”.

(ومع 11/10/2021)