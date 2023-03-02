جلالة الملك يهنئ السيد بولا أحمد تينوبو بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية نيجيريا الفيدرالية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد بولا أحمد تينوبو، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية نيجيريا الفيدرالية.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للسيد بولا أحمد تينوبو، بكامل التوفيق في مهامه السامية.

وأشاد جلالة الملك، بالمناسبة، بالثقة التي حظي بها السيد بولا أحمد تينوبو لخدمة شعبه وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا جلالته في هذا الصدد، اعتزازه بعرى الأخوة الإفريقية والتعاون البناء والتضامن الفاعل القائمة بين البلدين.

كما أعرب جلالة الملك عن عزمه الأكيد على المضي قدما في العمل سويا من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الثنائي ليشمل قطاعات جديدة وواعدة تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وتسهم في تنمية واستقرار ووحدة القارة الإفريقية.

(ومع 02/03/2023)