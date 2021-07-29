جلالة الملك يهنئ السيد بيدرو كاستييو بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية البيرو

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للسيد بيدرو كاستييو، وذلك بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية البيرو.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، بمناسبة تنصيبكم رئيسا لجمهورية البيرو، أن أبعث إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكم السامية، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البيروفي من مزيد التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالته “وإذ أعرب لكم عن ارتياحي الكبير لما تعرفه علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو من تطور حثيث، أؤكد لفخامتكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل زيادة تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، والرقي بها إلى مستوى أواصر الصداقة المتينة التي تجمع بين شعبينا، لما فيه صالحهما”.

(ومع 28/07/2021)