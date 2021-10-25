جلالة الملك يهنئ السيد خوسي ماريا نيفيس بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الرأس الأخضر

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للسيد خوسي ماريا نيفيس، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الرأس الأخضر.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه مقرونة بمتمنياته الصادقة للرئيس خوسي ماريا نيفيس بكامل التوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما لا يفوتني أن أعرب لكم عن ارتياحي لما يجمع بلدينا من روابط متينة قائمة على الأخوة والتضامن، مؤكدا لفخامتكم عزمي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل توطيد هذه العلاقات بما يجعل منها نموذجا لشراكة ناجحة بين بلدين إفريقيين، وتعود بالنفع العميم على شعبينا”.

ومع 24/10/2021