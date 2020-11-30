جلالة الملك يهنئ السيد روش كابوري بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبوركينا فاسو

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد روش مارك كريستيان كابوري، إثر إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بوركينا فاسو.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، للرئيس كابوري، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بكامل التوفيق في أداء مهامه السامية.

وأضاف جلالة الملك أنه "بتجديده الثقة في شخصكم، يكون الشعب البوركينابي قد أعرب عن امتنانه للمنجزات التي تحققت خلال ولايتكم الأولى بما يخدم تقدم البلاد واستقرارها"، معربا جلالته عن متمنياته بالسعادة والازدهار للشعب البوركينابي الذي تجمعه بالشعب المغربي روابط أخوة وتضامن عريقة.

كما أعرب جلالة الملك عن عزمه الراسخ على مواصلة "عملنا المشترك لتعزيز الشراكة متعددة الأبعاد القائمة بين بلدينا، والعمل من أجل تعاون ثنائي أكثر متانة، واندماج إقليمي أوسع".

ومع:30/11/2020