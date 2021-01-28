جلالة الملك يهنئ السيد صادير جاباروف بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية القرغيزية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد صادير جاباروف، بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية القرغيزية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك" على إثر تنصيبكم رئيسا للجمهورية القرغيزية، يطيب لي أن أبعث إليكم بأحر التهاني وأطيب المتمنيات لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية في خدمة الشعب القرغيزي الشقيق".

وأعرب جلالة الملك للسيد صادير جاباروف عن ارتياح جلالته "لما يجمع بين المملكة المغربية والجمهورية القرغيزية من علاقات قوامها التعاون المثمر والتضامن الفاعل"، مؤكدا حرص جلالته على العمل سويا مع رئيس الجمهورية القرغيزية لتعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها لتشمل كافة المجالات، لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

(ومع 28/01/2021)