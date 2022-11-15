جلالة الملك يهنئ السيد محمد نبيل بنعبد الله بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد محمد نبيل بنعبد الله بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه للسيد بنعبد الله بمناسبة تجديد الثقة في شخصه على رأس الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، خلال مؤتمره الوطني الحادي عشر.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإذ نعرب لك عن متمنياتنا بكامل التوفيق لتواصل النهوض بمهامك من أجل تعزيز مكانة حزبك في الساحة السياسية الوطنية، وتوطيد إسهامه الفاعل، على غرار الأحزاب الجادة، لما فيه صالح الوطن والمواطنين، فإننا نطلب منك إبلاغ سامي عبارات تقديرنا لجميع مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية".



ومع: 15 نونبر 2022