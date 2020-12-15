جلالة الملك يهنئ السيد نانا أكوفو آدو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لغانا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد نانا أكوفو آدو، إثر إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غانا.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "يطيب لي أن أهنئكم على الثقة التي حظيتم بها مجددا من لدن الشعب الغاني، بانتخابكم لولاية ثانية على رأس جمهورية غانا".

وأضاف جلالة الملك "وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن أصدق متمنياتي بموصول التوفيق في مهامكم السامية، لتحقيق ما يتطلع إليه شعبكم الشقيق من اطراد التقدم والازدهار".

كما عبر جلالة الملك للرئيس الغاني عن ارتياح جلالته الكبير لما تعرفه علاقات التعاون القائمة بين البلدين من تطور حثيث، مؤكدا لفخامته حرص جلالته على مواصلة العمل سويا من أجل زيادة تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، والرقي بها بما يجسد أواصر الأخوة والتضامن المتينة التي تجمع بين الشعبين المغربي والغاني.

(ومع 15/12/2020)