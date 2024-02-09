جلالة الملك يهنئ السيد نجيب أرماندو بوكيلي أورتيز بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية السلفادور

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد نجيب أرماندو بوكيلي أورتيز، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية السلفادور.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: "يطيب لي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية السلفادور، أن أبعث إلى فخامتكم بتهانئي الحارة ومتمنياتي الصادقة بموصول التوفيق في قيادة بلدكم الصديق نحو المزيد من التقدم والرخاء".

وأضاف جلالته "وهي مناسبة أيضا لأجدد لكم الإعراب عن ارتياحي لما يربط بين بلدينا من علاقات متينة أساسها الصداقة والتقدير المتبادل، ولما يطبع تعاوننا الثنائي من تطور مضطرد في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الدفع بهذه العلاقات إلى المستوى الأمثل الذي يرقى لطموحات شعبينا الصديقين".

(ومع 08.02.2024)