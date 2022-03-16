جلالة الملك يهنئ السيد يون سوك-يول بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية كوريا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد يون سوك-يول، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية كوريا.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد يون سوك-يول عن أحر التهاني وأصدق المتنيات له بالتوفيق في مهامه السامية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب الكوري الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لفخامتكم عن حرصي على العمل سويا معكم من أجل ترسيخ علاقات التعاون المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، وإعطائها دفعة قوية في كافة المجالات، وتعزيز سبل التشاور والتنسيق بين بلدينا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

(ومع 15/03/2022)