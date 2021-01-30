جلالة الملك يهنئ العاهل الأردني بعيد ميلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي بمناسبة عيد ميلاد جلالتكم، أن أبعث إليكم بتهانئي الحارة، مشفوعة بمتمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر".

وأضاف جلالة الملك "وإنها لسانحة لأجدد الإعراب لجلالتكم عن مدى اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، وما يجمع شعبينا الشقيقين من أواصر قوية قائمة على التعاون والتضامن".

وتضرع جلالة الملك إلى الله تعالى بأن يديم على الشعب الأردني الشقيق التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الرشيدة.

ومع:30/20/2021