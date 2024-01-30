جلالة الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة عيد ميلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالته.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "في غمرة الاحتفال بعيد ميلاد جلالتكم، يسرني أن أتوجه إليكم بأطيب التهاني وأخلص المتمنيات بدوام الصحة والسعادة والرفاه".

وأضاف جلالته "وبنفس المناسبة أؤكد لكم اعتزازي الكبير بما يجمعنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وكذا بالمستوى المثالي لعلاقات التعاون البناء القائمة بين بلدينا الصديقين".

وقال جلالة الملك "مجددا لكم الإعراب عن أحر تهانئي وأجمل متمنياتي لكم ولكافة أفراد أسرتكم الملكية، بموفور العافية والهناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة وصديقي الكبير، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري".

(ومع 30.01.2024)