جلالة الملك يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر عبارات تهانئه للعماد جوزيف عون، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب اللبناني الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ونماء، في ظل الأمن والوحدة والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإني إذ أشيد بالثقة التي حظيتم بها في هذا الاستحقاق الرئاسي، لأرجو أن يشكل هذا الحدث الوطني الهام مكسبا لرهان هذا المسار الديمقراطي، وحافزا قويا لترسيخ مسيرة الوفاق والوئام بين كافة مكونات شعبكم العريق، وصيانة سيادته ووحدته الوطنية".

وأضاف جلالة الملك "كما لا يفوتني بهذه المناسبة، أن أؤكد لفخامتكم تضامن المملكة المغربية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، مجددا لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل مواصلة تعزيز أواصر الأخوة الصادقة والتعاون البناء بين بلدينا، والارتقاء بها إلى ما يستجيب وتطلعات شعبينا إلى مزيد من التقدم والازدهار".

(ومع: 10 يناير 2025)