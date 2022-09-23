جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين مقرونة بدعوات جلالته لله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية السعيدة على الشعب السعودي بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

ومما جاء في البرقية "وهي مناسبة كذلك لأجدد تقديري للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا لكم حرصي الدائم على مواصلة عملنا المشترك لتعزيزها وإثرائها في مختلف المجالات والأصعدة".

(ومع 23/09/2022)