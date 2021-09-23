جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسم جلالته وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني والتبريكات للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيدا جلالته "بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحت قيادتكم النيرة، من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وبدوركم الطلائعي في تعزيز قيم السلام والمحبة والتضامن والإخاء".

وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين، مؤكدا حرص جلالته الدائم على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.

وتضرع جلالة الملك إلى الله تعالى بأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والهناء وطول العمر، وأن يحقق للشعب السعودي الشقيق، بقيادته الحكيمة، ما يصبو إليه من مزيد الرفعة والازدهار.

(ومع 23/09/2021)