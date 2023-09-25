جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسعدني أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني والمتمنيات بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، أدام الله ازدهارها، تحت قيادتكم الحكيمة”.

وأضاف جلالته “إن احتفال بلدكم الشقيق بيومه الوطني المجيد لمناسبة سانحة لكي نسجل اعتزازنا الدائم بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تشد المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي نحرص معا على أن تواصل مسارها الحثيث والمتميز في اتجاه المزيد من التكامل والتعاون المثمر”.

ودعا جلالته الله تعالى بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي الشقيق بموصول التقدم والرخاء.

(ومع 23/09/2023)