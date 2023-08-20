جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية المجر بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة كاتلان نوفاك، رئيسة جمهورية المجر، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيسة كاتلان نوفاك، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب المجري باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أود بهذه المناسبة أن أؤكد لكن حرص المملكة المغربية على إثراء علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بجمهورية المجر، والعمل سويا من أجل تعزيزها لما فيه مصلحة شعبينا" .

ومع 20 غشت 2023