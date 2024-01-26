جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.



وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيدة دروبادي مورمو، وأطيب المتمنيات للشعب الهندي بالمزيد من التقدم والرفاه .



ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكن حرصي على مواصلة العمل سويا معكن من أجل تعزيز علاقات الصداقة المتينة والتقدير المتبادل القائمة بين بلدينا، والسعي معا إلى توطيد دعائم تعاوننا الثنائي المثمر على كافة الأصعدة، والارتقاء به الى المستوى الأمثل الذي نطمح إليه، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين".



ومع: 26 يناير 2024