جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية اليونان بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة جمهورية اليونان، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب اليوناني بموصول الرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإذ أسجل مجددا، بهذه المناسبة، مدى تقديري لروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بلدينا، فإني أؤكد لفخامتكن حرصنا الدائم بالمملكة المغربية على العمل من أجل تحقيق المزيد من التقارب والتعاون المثمر مع جمهورية اليونان في كافة الميادين".

ومع:25/03/2021