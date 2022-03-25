جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية اليونان بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة كاتيرينا ساكيلاروبولو، رئيسة جمهورية اليونان، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيسة كاتيرينا ساكيلاروبولو، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب اليوناني بموصول التقدم والنماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أعرب لكن عن مدى تقديري لما يجمع بلدينا من علاقات الصداقة والتعاون، مؤكدا لكن حرصي على مواصلة عملنا المشترك ، من أجل تعزيزها ، وتوسيع مجالاتها ، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

(ومع 25/03/2022)