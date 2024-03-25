جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية اليونان بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية اليونان، السيدة كاتيرينا ساكيلا روبولو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر التهاني للسيدة كاتيرينا ساكيلا روبولو، وأصدق المتمنيات للشعب اليوناني الصديق بموصول التقدم والرفاه.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وهي مناسبة سانحة لتجديد التأكيد على ما يحذونا من حرص مشترك للمضي قدما في توطيد علاقات التعاون الوثيق القائمة بين بلدينا ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه خير ومصلحة شعبينا الصديقين".

(ومع: 25 مارس 2024)