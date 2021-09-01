جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية سلوفاكيا السيدة زوزانا كابوتوفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق المتمنيات للسيدة زوزانا كابوتوفا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السلوفاكي بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا "ويطيب لي بهذه المناسبة أن أسجل ارتياحي للعلاقات الطيبة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفاكيا، واثقا أنها ستواصل تطورها ونماءها إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا المشتركة".

ومع:01/09/2021