جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيسة حليمة يعقوب، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب السنغافوري باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة، أعرب لكن عن ارتياحي لأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بين شعبينا، ولعلاقات التعاون المثمر التي تجمع بلدينا، مؤكدا لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل سويا معكن من أجل تمتينها وتنويع مجالاتها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين".

ومع:09/08/2021