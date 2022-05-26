جلالة الملك يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا فخامة السيدة سالوميه زورابيشفيلي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيدة سالوميه زورابيشفيلي بموفور الصحة والهناء، ولشعب جورجيا بمزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: "وأود بهذه المناسبة، أن أؤكد لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل سويا معكن، من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين بلدينا، وتوسيع مجالات التعاون البناء بينهما، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".

(ومع 26/05/2022)