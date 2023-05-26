جلالة الملك يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سالوميه زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.



وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيدة سالوميه زورابيشفيلي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا باطراد الرقي والرخاء.



ومما جاء في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة، أعرب لفخامتكن عن مدى ارتياحي لمستوى علاقات الصداقة والتعاون البناء التي تربط بين بلدينا، والتي نحرص سويا على تعزيزها لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".



ومع: 26 ماي 2023