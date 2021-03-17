جلالة الملك يهنئ رئيس إيرلاندا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد مايكل دانيال هيغينز، رئيس إيرلاندا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس مايكل دانيال هيغينز، وأطيب المتمنيات للشعب الإيرلاندي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وهي مناسبة سانحة لتجديد التأكيد على حرصنا المشترك للمضي قدما في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين بلدينا، لما فيه صالح وازدهار شعبينا الصديقين".

ومع:17/03/2021