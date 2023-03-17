جلالة الملك يهنئ رئيس إيرلاندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس إيرلاندا، فخامة السيد مايكل دانيال هيغينز، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أخلص التهاني للرئيس دانيال هيغينز، وأصدق المتمنيات للشعب الإيرلندي الصديق بمزيد التقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك للسيد دانيال هيغينز عن ارتياح جلالته لعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل القائمة بين البلدين، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا معه، من أجل توطيد هذه العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

(17/03/2023)