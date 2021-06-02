جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية، فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد سيرجيو ماتاريلا، باسم جلالته الخاص، وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الإيطالي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، "وإذ أعرب لكم عن ارتياحي الكبير لما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة، يطبعها التقدير المتبادل والتعاون المثمر في مختلف المجالات، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا للسير قدما في إثراء هذه العلاقات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

(ومع 02/06/2021)