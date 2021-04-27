جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الطوغولية بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد فور إيسوزيما غناسينغبي، رئيس الجمهورية الطوغولية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة مقرونة بمتمنياته الصادقة للرئيس فور إيسوزيما غناسينغبي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الطوغولي بمزيد الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بجهودكم الدؤوبة من أجل نهضة بلدكم وتنميته الاجتماعية والاقتصادية، وكذا بالطابع المتميز لتعاوننا الثنائي القائم على أساس أواصر الأخوة والتضامن العريقة التي تربط شعبينا، وفي هذا الصدد، أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات، إن على المستوى الثنائي أو الإقليمي”.

(ومع 27/04/2021)