جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس العماد ميشال عون، وأصدق المتمنيات للشعب اللبناني الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية ” كما أعرب لكم عن تثميني لما يجمع بين بلدينا من علاقات متينة قوامها الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على توطيد هذه العلاقات، والارتقاء بتعاوننا الثنائي بما يستجيب وتطلعات شعبينا الشقيقين “.

(ومع 22/11/2020)